Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün gece Yenikent Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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