Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
