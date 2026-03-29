Kızıltepe'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

29.03.2026 11:49
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Furkan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23), ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Umut M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

