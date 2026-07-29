Kızıltepe'de Park Halindeki Tırda Yangın
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Hanyeri Mahallesi'nde park halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Park Halindeki Tırda Yangın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?