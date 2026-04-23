Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Angay (20) hayatını kaybetti, R.A. (26) ve S.A. (29) ise yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkarak evlerine giden grup ile kamyonetle yoldan geçenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı. Kamyonettekiler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammed Angay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan R.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi, S.A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Muhammed Angay'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra kamyonetle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.