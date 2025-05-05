Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

05.05.2025 15:35
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ayaz Mahallesi'nde iki aile arasında 25 Temmuz 2024'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karışan M.A, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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