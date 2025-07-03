Kızıltepe\'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Serhat Omay (17), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Haziran'da Kızıltepe ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, İpekyolu bitişiğindeki yan yolda Serhat Omay'ın kullandığı motosiklete çarptı. Yola savrulan Omay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Serhat Omay ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Serhat Omay, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Serhat Omay'ın cenazesi, Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.