Kızıltepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi Barbaros Caddesi 323. Sokak'ta meydana geldi. E.A. yönetimindeki 33 ABL 543 plakalı otomobil, virajı alamayınca refüje çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,