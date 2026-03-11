Kızıltepe'de Trafik Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Nalin Osman (26), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Osman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),