Kızıltepe'de Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kızıltepe'de Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

22.06.2026 13:16
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Mardin Kızıltepe'de otomobil çarpan 78 yaşındaki Kamile Günsever'in hayatını kaybettiği kaza kamerada.

Otomobilin çarptığı yaya öldü (2)

KAZA KAMERADA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kamile Günsever'in (78) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kazanın ardından yakınlarının Günsever'e doğru panikle koşarak çığlık attıkları duyuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mardin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Yaya Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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