Kızıltepe'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kızıltepe'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kızıltepe\'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
23.06.2026 19:05
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Damlalı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YERLEŞİM YERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Damlalı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle sıçradığı yerleşim yerlerinde itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile destek verdiği müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, mahallede çok sayıda ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Dağlık alandaki bazı bölgelerde devam eden yangına ise müdahalenin sürdüğü belirtildi.

'KÖY HALKI BÜYÜK BİR PANİK YAŞADI'

Mahalle sakinlerinden Nezir Özdemir, "Öğleden sonra saat 14.00 sıralarıydı. Yangın aşağıdaki sahanın oradan başladı. Sonrasında zaten köy halkı büyük bir panik yaşadı ve herkes dışarıya koştu. Aşağı tarafta ahırlar yandı, ardından alevler tüm dağlara sıçradı. İlk etap gerçekten çok kötüydü. Ambulansları ve itfaiyeyi aradık. Allah kimsenin başına böyle bir afet getirmesin inşallah. Cana geleceğine mala gelsin, buna da şükür diyoruz. Kaç yıldır buradayım, rüzgarın ilk defa aşağıdan yukarıya doğru estiğini gördüm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Alevler köye ulaşınca herkes can havliyle söndürme çalışmalarına girişti" dedi.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE(Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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