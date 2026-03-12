Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti - Son Dakika
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti
12.03.2026 11:10
Diyarbakır'da öz kızını yıllarca istismar eden ve jandarma tarafından istismar sırasında suçüstü yakalanan Erdoğan Esmer, "kızın rızası vardı" denilerek hakkında açılan davadan beraat etti. Babasının cinsel istismarına maruz kalan Nilay Esmer ise Türkiye kamuoyuna seslenerek "Bana sahip çıkın" dedi.

Diyarbakır’da babasının yıllarca cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyen Nilay Esmer’in davasında tartışma yaratan beraat kararı istinaf aşamasında da değişmedi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Erdoğan Esmer hakkında verilen beraat kararına yapılan itirazları reddederek hükmü onadı.

"RIZASI VAR" DENİLDİ, BERAAT VERİLDİ

Yıllarca öz kızını istismar eden ve jandarma tarafından suçüstü yakalanan baba Esmer'e verilen 13 yıllık hapis cezası, "kızın rızası var" denilerek kaldırıldı. Jandarma gördüğü manzarayı mahkemede açıkça ifade etse de tehdit edilen Nilay Esmer'in zor kullanılarak şikayetini geri çekmesi üzerine beraat kararı verildi. 

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Nilay Esmer'e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Erdoğan Esmer hakkında verilen beraat kararına yapılan itirazlar reddedildi. Dosyanın avukatı, savcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, beraate itiraz için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. Diyarbakır BAM, itirazları reddederek yargılamanın adil şekilde yapıldığını, delillerin toplandığını, kararda vicdani kanaatin oluştuğunu, işlemlerin hukuka uygun yürütüldüğünü ve yargılamada herhangi bir eksik bulunmadığını belirtti. Mahkeme, bu gerekçelerle beraat kararını onadı ve dosyayı yeniden ilk derece mahkemesine gönderdi.

BAKANLIĞIN MÜDAHİLLİK TALEBİNE DE RET

Diyarbakır BAM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının dosyaya müdahillik talebini de kabul etmedi. 

NİLAY ESMER’DEN KAMUOYUNA ÇAĞRI

Gazeteci Ferit Demir'in YouTube'taki canlı yayınına katılan ve yaşadıklarını anlatan Nilay Esmer buradan Türkiye kamuoyuna seslendi. Esmer, yaptığı açıklamada yaşadıklarının duyulmasını istediğini belirterek “Bana sahip çıkın” çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mide bulandıran olay 2022 yılının Şubat ayında Diyarbakır'da yaşanmıştı. Devriye görevini yapan jandarma ekipleri, park halindeki araçta Erdoğan Esmer'i öz kızını istismar ederken yakalamış ve suçüstünün ardından 3 jandarma personeli mahkemede ifade vermişti. Erdoğan Esmer ise kızıyla "sadece öpüştüğünü" savunarak beraatini talep etmiş, mahkeme de "delil yetersizliğinden" beraat kararı vermişti. 

