Kızkalesi\'nde Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Kızkalesi açıklarında bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Y.Ç'ye (55) ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
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