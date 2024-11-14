Kızlar Okusun Diye Projesi Başladı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ekim ayında başlatılan 'Kızlar Okusun Diye' projesi sayesinde, imkanı olmayan kız çocukları okula devam edebiliyor. Proje kapsamında 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek sağlanıyor. Projenin ilk ayında 15 kız çocuğu okulla yeniden buluştu.

İBB; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği "Sen Oku Diye" eğitim desteğinin ardından bu kez "Kızlar Okusun Diye" projesini hayata geçirdi. "Kızlar Okusun Diye" projesi kapsamında İstanbul'da ikamet eden ve ilkokula kayıt yaptırmış kız çocukları destekleniyor. İstanbul'da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, hanede ilköğretim çağına gelmiş ve okul kaydı bulunan kız çocukları için 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek verilmeye başlandı.

15 kız çocuğu okulla buluştu

Konuya ilişkin İBB'den verilen bilgiye göre, proje sayesinde okul çağında olup ancak kaydı yapılmayan 15 kız çocuğu tespit edildi. Aileler ile görüşmeler sonucunda, maddi yetersizlikleri bulunan ailelere 3000 TL nakdi destek ile kırtasiye malzemesi sağlandı. Böylece 15 kız çocuğu eğitim hayatına devam etmeye başladı.

Açıklamaya göre, İBB, herhangi bir gerekçe göstermeksizin kız çocuklarını okula göndermeyen aileler içinse eğitim ihmal raporu hazırlayarak ilgili kurumlara bilgi veriyor.