KKTC Başbakanı: Kazada Sorunları Araştırıyoruz

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarının havadan, denizden ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek, sorumlular adalet önünde hesap verecek" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, yaptığı açıklamada, yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları ile Türkiye'nin desteğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KKTC olarak tarihimizin en acı deniz felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Öncelikle dün gerçekleşen olayla ilgili derin üzüntümüzü bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşadığımız bu deniz faciasının ardından en büyük önceliğimiz kayıp insanlarımıza ulaşmaktır. Devletimizin tüm imkanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle birlikte ilk andan itibaren seferber edilmiştir. Başbakan olarak kriz ekibimizle birlikte Girne Limanı'nda bulunmaya, yürütülen çalışmaları yerinden takip ve koordine etmeye devam ediyoruz. Arama-kurtarma çalışmaları, oluşturulan planlama doğrultusunda havadan, denizden ve karadan aralıksız sürdürülmektedir.

Denizde 15 gemi arama çalışmalarına katılmaktadır. Deniz akıntıları ve muhtemel sürüklenme alanları dikkate alınarak görev bölgeleri belirlenmiş ve arama sahası buna göre planlanmıştır. Havadan ise 8 helikopter dönüşümlü olarak görev yapmaktadır. Helikopterler 4'erli gruplar halinde çalışmalarını sürdürürken, İHA'larımız da bölgeyi taramaya devam etmektedir. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecektir.

Denizden ve havadan yürütülen çalışmaların yanı sıra Polis Genel Müdürlüğümüz tarafından karadan da kapsamlı arama gerçekleştirilmektedir. Girne'nin doğu ve batısındaki kıyı şeridi ekiplerimiz tarafından taranmaktadır. Türkiye'den gelen SAT komandoları da çalışmalara dahil olmuştur. Yarın bölgeye ulaşacak ek arama-kurtarma gemisiyle birlikte hareket edecek SAT komandolarımız, deniz altındaki çalışmalara da katkı sağlayacaktır. Şu ana kadar faciada hayatını kaybeden 8 vatandaşımız bulunmaktadır.

"HIZLI MÜDAHALE ÇOK DAHA AĞIR BİR TABLONUN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kazanın Girne açıklarında meydana gelmiş olması, ekiplerimizin olay yerine çok kısa sürede ulaşabilmesine imkan sağlamıştır. Sahil Güvenlik, güvenlik güçlerimiz, Sivil Savunma ve diğer arama-kurtarma unsurlarımızın ilk andan itibaren gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde çok sayıda insanımız sağ olarak kurtarılmıştır.

Kazanın kıyıdan çok daha uzak bir noktada meydana gelmesi halinde olay yerine ulaşma ve müdahale süresinin uzayabileceği, özellikle ilk kritik dakikalarda çok daha büyük güçlüklerle karşılaşılabileceği açıktır. Bu nedenle ilk andaki hızlı müdahalenin çok daha ağır bir tablonun ortaya çıkmasının önüne geçtiğini değerlendiriyoruz.

"SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEK"

Bir taraftan kayıplarımıza ulaşmak için bütün gücümüzle çalışırken, diğer taraftan bu facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için adli ve idari süreçler büyük bir titizlikle yürütülmektedir. İlk etapta gemi kaptanı ve aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu toplam 9 çalışan gözaltına alınmış, bugün mahkemeye çıkarılmıştır. Adli süreç devam etmektedir.

Aynı şekilde, geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir. Buradan çok açık ifade etmek istiyorum: Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır.

Devlet olarak hem kayıplarımızı bulmak hem de gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarmak konusunda kararlıyız. Devletimizin bütün kurumları sahadadır. Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Dualarımız, kayıp insanlarımıza en kısa sürede ulaşabilmek içindir. Arama-kurtarma çalışmalarımız sonuna kadar, gece gündüz demeden devam edecektir. Adli ve idari süreçler de aynı kararlılıkla sürdürülecek, gerçekler bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır."