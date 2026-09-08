KKTC Başbakanı Üstel, batan gemideki kayıplar için Türkiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, batan gemideki kayıplar için Türkiye'de temaslarda bulundu

KKTC Başbakanı Üstel, batan gemideki kayıplar için Türkiye\'de temaslarda bulundu
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıplara ulaşılması için Türkiye'de temaslarda bulundu. Üstel, Adalet, Milli Savunma bakanları ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü, bugün Cevdet Yılmaz başkanlığındaki üst düzey toplantıya katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'de bazı temaslarda bulunduğu bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel'in Türkiye temaslarını, batan yolcu gemisindeki kayıplara ulaşılması için yürütülen çalışmaları daha da güçlendirecek, süreci hızlandıracak yeni imkanların ve ilave uygulamaların devreye alınması amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Üstel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüşmeler yaptığı aktarılarak, "Başbakan Üstel, bugün saat 13.30'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey toplantıya da katılacak." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, gemi enkazının çıkarılmasının değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, geminin kayıp yolcularının en kısa sürede bulunmasının Başbakan Üstel için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel, batan gemideki kayıplar için Türkiye'de temaslarda bulundu - Son Dakika

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