KKTC Başbakanı Üstel, batan gemideki kayıplar için Türkiye\'de temaslarda bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'de bazı temaslarda bulunduğu bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel'in Türkiye temaslarını, batan yolcu gemisindeki kayıplara ulaşılması için yürütülen çalışmaları daha da güçlendirecek, süreci hızlandıracak yeni imkanların ve ilave uygulamaların devreye alınması amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Üstel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüşmeler yaptığı aktarılarak, "Başbakan Üstel, bugün saat 13.30'da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek üst düzey toplantıya da katılacak." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, gemi enkazının çıkarılmasının değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, geminin kayıp yolcularının en kısa sürede bulunmasının Başbakan Üstel için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.