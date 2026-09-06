KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki faciada kayıplar için yeni yöntemler devreye alınacak - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki faciada kayıplar için yeni yöntemler devreye alınacak

KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki faciada kayıplar için yeni yöntemler devreye alınacak
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki deniz faciasında hayatını kaybeden 13 kişiden ulaşılabilen kayıp sayısının 5 olduğunu, 15 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Üstel, kayıplara ulaşmak için yeni teknik imkanlar ve alternatif yöntemlerin devreye alınacağını, yarın İstanbul'da özel kuruluşlarla görüşeceğini açıkladı.

(KKTC) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciası kayıplarına ulaşılması için yeni teknik imkanların ve alternatif yöntemlerin devreye alınacağını açıkladı.

Üstel, yaptığı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmaların tüm imkanlar seferber edilerek aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmalarda bugüne kadar 5 kayba ulaşıldığını hatırlatan Üstel, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13, halen kayıp olan insanlarımızın sayısı ise 15'tir. Bugün itibarıyla henüz yeni bir kaybımıza ulaşılmamıştır. Günler ilerledikçe, özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartları giderek zorlaşmaktadır. Ancak tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

Bizim için tek hedef vardır; tüm kayıplarımıza ulaşmak. Bu nedenle mevcut çalışmalarımız devam ederken, bunlara ek olarak kullanabileceğimiz yeni imkanları ve alternatif yöntemleri de devreye sokmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personelleri bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyorlar. Bu kapsamda ben de yarın İstanbul'a giderek, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım.

Kayıplarımıza ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi veya batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımları birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin hususları ele alacağız. İstanbul'daki temaslarımın ardından Ankara'ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirecek, mevcut durumu, alınan raporları ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendireceğiz.

Ardından ülkemize dönerek önümüzdeki dönemin yol haritasını kayıp ailelerimiz ve kamuoyumuzla paylaşacağız. Başbakan olarak en büyük sorumluluğum, kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin kullanabileceği tüm imkanları değerlendirmektir. Geride, 'Acaba şunu da yapabilir miydik?' diye tek bir soru işareti bırakmayacağız. Devletimizin imkanlarının yanında ulaşabileceğimiz her türlü teknik kapasiteyi ve yeni yöntemleri sonuna kadar değerlendireceğiz. Gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kayıp ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: ANKA

Ünal Üstel, Politika, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki faciada kayıplar için yeni yöntemler devreye alınacak - Son Dakika

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