KKTC Başbakanı Üstel, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul etti.
Başbakan Üstel, KKTC Başbakanlık Ofisi'nde YÖK Başkanı Özvar ile görüştü.
Görüşmede, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş da yer aldı.
Görüşmenin ardından Üstel ve Özvar, birbirlerine hediye takdiminde bulundu.
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