KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi\'ne katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Erhürman, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu isimlerle kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANTALYA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Erhürman, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu isimlerle kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Zirve kapsamında Antalya'da bulunan Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

Erhürman, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa görüşmeler gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman, dün akşam Antalya'ya gelmiş ve resmi törenle karşılanmıştı.

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş Milletlerİklim Değişikliğiİlham AliyevDiplomasiAntalyaGüncelKıbrısCOP31Son Dakika

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:57:09. #.0.2#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android