KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ifade özgürlüğünün hakaret etmek anlamına gelmediğini belirtti

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, medyada ya da sosyal medyada asılsız iddialarla devletin, devlet yetkililerinin veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmanın "ifade özgürlüğü" olarak savunulamayacağını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Tatar, basın ve sosyal medyada asılsız iddialarla devleti küçümsemeye, devlet yetkililerini, vatandaşları karalamaya, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret etmeye yönelik yapılan yayınlarla ilgili etkin yasal düzenlemeler yapılması için hükümet ve başsavcılığı göreve davet etti.

Her zaman ifade özgürlüğünü savunduğunu ve savunmaya da devam edeceğini vurgulayan Tatar, bununla birlikte ifade özgürlüğünün, devlete, kurumlarına ve yetkililerine sınırsızca hakaret etme anlamına gelmediğini dile getirdi.

Devleti yönetenlere yönelik eleştirilerin demokrasilerin bir unsuru olduğunu ancak eleştiri ile hakaretin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Sürekli devletin onurunu zedeleyici yayınlar yapılıyor. Devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak yayın yapma imkanı bulan gazete, televizyon ve gazetecilerin sağduyulu olması gerekmektedir. Aynı şekilde devlet yetkililerine, görevlilerine, şahıslara, medya ve sosyal medya aracılığı ile küfretmek, karalamak, asılsız iddialarda bulunmak asla kabul edilemez. Bazı Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, ülkemizde de devleti ve kişilik haklarını aşağılayıcı, hakaret içeren söylem ve yayınlarla ilgili caydırıcı düzenlemeler gecikmeden yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tatar, ana muhalefet yayın organında yazılan bir köşe yazısında kullanılan ve devletin itibarını zedeleyici nitelik taşıyan ifadelerin de kabul edilmeyeceğini kaydederek, "Devletin yönetimine talip olup, seçimlere katılan bir partinin devleti sahte olarak nitelemesi veya nitelenmesine göz yumması kendi kendisiyle çelişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.