KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt-Akçay ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti. Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık durumları hakkında bilgi alan Tatar, askerlerin en iyi şekilde tedavi edilmeleri için talimat verdi.

23.08.2024 20:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güzelyurt-Akçay ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gelerek burada tedavi gören Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu askerleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyarette Tatar'a Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner eşlik etti.

Hastanede tedavi gören askerlerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Tatar, askerler ile tek tek sohbet ederek, Mehmetçiklerin en iyi şekilde tedavi edilmeleri ve gerekli dikkatin gösterilmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Ziyaretle ilgili bir yazılı açıklama yapan Tatar, dün Güzelyurt Akçay kara yolunda meydana gelen kazada 1 askeri şehit vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yaralı 11 askere acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika

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