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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ta şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ta şehit olan askerler için başsağlığı diledi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Tatar, Türkiye'nin acısının Kıbrıs Türklerinin acısı olduğunu vurgulayarak, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Ayrıca Tatar, KKTC'nin her zaman ve her koşulda Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak\'ta şehit olan askerler için başsağlığı diledi
22.12.2023 - 23:50,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acısının Kıbrıs Türklerinin acısı olduğunu vurgulayarak, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen kahraman Türk askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin her zaman ve her koşulda ana vatan Türkiye'nin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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