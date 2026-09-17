KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkan Rasim Arı, Tatar'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti; görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente gelen Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaretinde Başkan Rasim Arı tarafından karşılandı.
Görüşmenin ardından Arı, Tatar'ı ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.
İkili daha sonra hediye takdiminde bulundu.
Kaynak: AA
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