KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul etti.

Özvar, resmi ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının yapılması beklenen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki kabulde konuşan Tatar, yüksek öğrenimin ülkede lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çocuklarını KKTC'ye gönderen Türk ailelerine teşekkür eden Tatar, "Zaman zaman sıkıntılar yaşamış olsa da buradaki üniversitelerimizin sahipleri, yöneticileri ve öğretmenleri hepsinin de çalışmalarıyla bir sektör oluşmuştur. Bu üniversitelerimizden yıllar itibarıyla yüz binlerce mezun olmuştur. Bu yüz binlerce mezun Türkiye Cumhuriyeti'nde çeşitli makamlarda ve kendi mesleklerini başarılarıyla gerçekten buradaki aldığı eğitimle yollarına devam etmiş, hayatlarına devam etmiş ve kariyerlerine devam etmiştir." dedi.

KKTC'de 144 farklı ülkeden uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Tatar, ülkenin siyasi sorunlarına rağmen bu konuda büyük bir başarı yakaladığını ifade etti.

Yıllarca üniversite sektörüne büyük yatırımlar yapıldığını bildiren Tatar, şöyle konuştu:

"Bizim arzumuz ve temennimiz sizlerin de desteği ve denetiminde bu üniversitelerimizdeki eksikliklerin giderilmesi ve daha sürdürülebilir programların ve buradaki bu başarıların daha da yükselebilmesi için sizlerin yönlendirmesi fevkalade önemlidir. Çünkü adı üstünde netice itibarıyla bir denetim şart. Yani yapılan çalışmalar, açılan programlar, niteliğidir, disiplinidir, akreditasyonudur, bir hayli değişik boyutları vardır. YÖK'ün bu konudaki ihtisaslaşması, sizlerin deneyimi ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de yakından takip etmeniz ve tanımanız bizler için büyük bir şans niteliğindedir diye düşünüyorum."

Tatar, üniversitelerinin niteliğinin artmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına çok büyük faydaların olacağını vurgulayarak, ziyaretleri için Özvar ve heyetine teşekkürlerini iletti.

"KKTC'de bulunan üniversitelerin uluslararası görünürlüğüne ehemmiyet veriyoruz"

YÖK Başkanı Özvar da henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen Cumhurbaşkanı Yerleşkesi'nde kabul ettiği için Tatar'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydeden Özvar, KKTC'de resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği programlarda iki ülkenin yükseköğretim alanındaki ilişkilerin artırılmasına yönelik görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Ersin Tatar'ın yükseköğretim alanına çok ehemmiyet verdiğinin altını çizen Özvar, "Biz de YÖK olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan üniversitelerin uluslararası görünürlüğü ve uluslararası repütasyonu konusunu en az Türk üniversiteleri için düşündüğümüz kadar ehemmiyet veriyoruz. Bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, YÖK heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.