Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 104 yaşına giren Anadolu Ajansını (AA) tebrik ederek, "Ana vatanımızın sesini duyurmak amacıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, o günden bugüne büyüyerek dünyanın en saygın ajanslarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Töre, mesajında, AA'ya bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek şunları kaydetti:
"Ana vatanımızın sesini duyurmak amacıyla 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, o günden bugüne büyüyerek dünyanın en saygın ajanslarından biri olmuştur. Ajansın Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu destek, haklı sesimizin uluslararası camiada duyurulmasında daima etkili olmuştur. Kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi kutluyor, 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yaşarken tüm ajans çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nı tebrik etti - Son Dakika
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak gemileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar da katıldı.
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bingöl'den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçları durdurarak yapılan aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyon kapsamında araçlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Adana'da aniden başlayan dolu yağışı, kent merkezinde ve Kozan ilçesinde trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, doludan korunmak için iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonucunda yollar beyaza büründü.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?