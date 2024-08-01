KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı - Son Dakika
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KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı

KKTC\'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethinin 453'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 66'ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 48'inci yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı.

01.08.2024 13:26
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs'ın fethinin 453'üncü, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 66'ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 48'inci yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile üyelerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Tören, Tümgeneral Aytaç ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar'ın anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende Tümgeneral Aytaç, Atatürk Anıtı ile Şehitler Anıtı'ndaki özel defterleri imzaladı.

Atatürk Anıtı'ndaki törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Üsteğmen Ramazan Koçak, "Bugün, Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 453'üncü, Kıbrıs Türk'ünün güvencesi Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 66'ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun ise 48'inci yıl dönümlerini aynı günde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" dolayısıyla Lefkoşa'daki ikinci tören de Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Bayram dolaysıyla KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinde de törenler düzenlendi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı - Son Dakika

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