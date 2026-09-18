KKTC\'de Atlılar Katliamı şehitleri, 52 yıl sonra son yolculuklarına uğurlandı

Rumlar tarafından 52 yıl önce Atlılar köyünde öldürülerek toplu mezara konulan, çoğu çocuk 37 Kıbrıslı Türk'ten kimliği tespit edilen 15'inin naaşı, Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından kimliği tespit edilen 15 şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Daha sonra aralarında 40 günlük ve 16 aylık 2 bebeğin de bulunduğu 15 Kıbrıslı Türk'ün naaşları, törenle toprağa verildi.

Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kimlikleri tespit edilen Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:

"Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22)."

Atlılar Katliamı

Kıbrıs'ta Türklerin Ada'dan atılmasına yönelik 1955'ten itibaren saldırı ve sindirme eylemlerine başlayan Rumlar, EOKA terör örgütü, devlet görevlileri, polis ve askerlerin de yardımıyla 14 Ağustos 1974'te Atlılar köyü ile komşu Muratağa ve Sandallar köylerinde toplu katliamlar gerçekleştirdi.

Atlılar'da çoğu kadın ve çocuk 37 sivil, başka Türk köylerine gitmek üzere teslim olmalarına rağmen Rum EOKA çetecileri, asker ve polis tarafından öldürülerek toplu mezara konuldu.

Atlılar'daki toplu mezar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının ardından 20 Ağustos 1974'te bölgedeki arama çalışmaları sırasında bulundu.