KKTC'de Cinsel Saldırı: Bakanlık İF'nin Takipte Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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KKTC'de Cinsel Saldırı: Bakanlık İF'nin Takipte Olduğunu Açıkladı

KKTC'de cinsel saldırıya uğrayan İ.F., tehditler aldığını belirterek yardım istedi. Bakanlık durumu izliyor.

29.12.2024 12:01
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını ve sanıkların yakınları tarafından tehditler aldığını söyleyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi İ.F.'nin durumuna ilişkin olarak, "Bakanlığımız ilgili birimlerince süreç yakından takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

KKTC'de eğitim görürken cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek şikayetçi olan 21 yaşındaki İ.F., dava sürecinde tutuklu şahısların aileleri tarafından ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Konunun sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'de, geçtiğimiz Nisan ayında cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisi ve ailesine yönelik tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile Bakanlığımız ekipleri tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir.

İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanmıştır. Devam eden yargılama sürecinde İ.F.'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Cinsel Saldırı: Bakanlık İF'nin Takipte Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

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