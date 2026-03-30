KKTC'de çocukların katıldığı sıfır atık ve geri dönüşüm etkinliği düzenlendi

30.03.2026 15:11
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında çocukların katılımıyla "Yeniden Yaşam Atölyeleri" adı altında sıfır atık ve geri dönüşüm etkinliği yapıldı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Çevre Koruma Dairesi, Türkiye Maarif Vakfı, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, başkent Lefkoşa'daki Sarayönü Meydanı'na "Yeniden Yaşam Atölyeleri" kuruldu.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, KKTC'de "Yeniden Yaşam Atölyeleri" ile çocuklarla buluşturuldu.

Genç kuşaklara çevre ve dünya genelinde atıkların sıfıra indirilmesi bilinci kazandırmak amacıyla yapılan etkinliğe, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra her iki ülkeden de yetkililer katıldı.

Etkinlik çerçevesinde kurulan "Yeniden Yaşam Atölyeleri"nde KKTC'li çocuklar, atık malzemeleri anahtarlık, biblo ve tabloya dönüştürdü.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugünün anlamını çocuklara da hissettirmek ve farkındalığı artırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli bir tüketim ve aynı zamanda atıkların da yönetimi gerekiyor." dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da herkesin amacının çevreyi temiz tutmak olması gerektiğini belirterek, insanların çocukken çevre bilinci ve eğitimi almasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA

