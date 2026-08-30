KKTC'de Feribot Kazası: Can Kayıpları Var

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenlerin olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Üstel, AA muhabirine, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşanan kazada can kaybı olduğunu aktaran Üstel, "Sahil güvenlik başta olmak üzere halkımız da olay yerine akın etmiştir. Teknesi olan yardıma koştu. Sağlık ekiplerimiz hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı."