KKTC\'de Gemiden Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

(KKTC) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemideki 267 kişinin kurtarılması için yürütülen çalışmaları Girne Limanı'ndan takip ediyor ve kurtarılanları karşılıyor.

KKTC'nin Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in, Girne Limanı'na gelerek kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği ve kurtarılanları karşıladığı öğrenildi.