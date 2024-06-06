KKTC Güzelyurt'ta Haziranda En Yüksek Sıcaklık Kaydedildi - Son Dakika
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KKTC Güzelyurt'ta Haziranda En Yüksek Sıcaklık Kaydedildi

KKTC Güzelyurt\'ta Haziranda En Yüksek Sıcaklık Kaydedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığı 45,5 dereceye ulaşarak 1975'ten bu yana haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 49 yıllık periyotta kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunun bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldığı belirtildi.

06.06.2024 20:53
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Güzelyurt'ta termometreler 45,5 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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