KKTC'de Medyaya Siber Saldırılar

14.04.2026 14:22
KKTC'de medya kuruluşlarına yönelik siber saldırılar, ifade özgürlüğü ve dijital güvenlik tartışmalarını artırdı.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik siber saldırılar, ifade özgürlüğü ve dijital güvenlik açısından tartışmaları gündeme taşıdı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saldırıların devlet düzeyinde takip edildiğini, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu aracılığıyla gerekli girişimlerin başlatıldığını bildirdi.

Son günlerde KKTC'de haber siteleri, gazeteci ve siyasetçilerin sosyal medya hesaplarının askıya alınması, dijital arşivlerinin silinmesi dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saldırıların devlet düzeyinde takip edildiğini, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu aracılığıyla gerekli girişimlerin başlatıldığını açıklayarak, Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünün bu baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

KKTC'li gazeteci Sabahattin İsmail, saldırıların yüksek bütçeli, profesyonel bir yapı tarafından organize edildiğini ve Hindistan merkezli AiPlex Software Pvt LTD adlı bir şirketle bağlantılı olabileceğini, hesap kısıtlamalarının sistematik bir operasyonun parçası olduğunu öne sürdü.

Online Reputation Management (ORM) adı altında yürütülen bu tür hizmetlerin, telif hakkı kalkanı kullanılarak eleştirel ve kamu yararı taşıyan içerikleri de hedef alabileceği belirtiliyor.

Kişisel hesabı kapatılanlar arasında olan KKTC'nin eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber ise dijital arşivinin neredeyse tamamen silindiğini belirterek, "hafife alınamayacak" bu girişimlerin sorumlularının ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Özellikle muhalif gazetecilerin hesaplarının kapatılması, arşivlerinin yok edilmesi ve erişim engellerinin yaygınlaşması, gelecekte seçim dönemleri ve kritik kurumlara yönelik daha ağır saldırıların da gündeme gelebileceği endişesini büyüttü.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:33:36. #.0.5#
