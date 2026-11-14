KKTC'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC\'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) askerlik görevini yaparken rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askerlik görevini yaparken rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'de askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal için Sorgun Hürriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Yeter ve babası Hanifi Öcal törende güçlükle ayakta durdu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabası üzerinde ilçe merkezinden geçirildi. Sorgun Garajlar Yeni Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYerel HaberlerGüncelSorgunYozgatKıbrısYaşamSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
15:48
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda Yürekler bir kez daha dağlandı
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:00:37. #.0.2#
SON DAKİKA: KKTC'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android