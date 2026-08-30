KKTC'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu - Son Dakika
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KKTC'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu

KKTC\'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu
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Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 267 kişi bulunuyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde açıklarında, Taşucu'ndan hareket eden yolcu gemisi alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi, yolcu gemisinin Taşucu'ndan saat 12.00'de hareket ettiğini ve Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora olduğunu söyledi.

Mertekçi, "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Girne açıklarında bir feribotun battığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, geminin kaptanı seyir sırasında geminin kıç bölümünden su aldığını fark etti. Bunun üzerine geri dönmeye çalışan kaptanın girişiminin başarılı olmadığı ve geminin alabora olduğu belirtildi. Bölgede bulunan çok sayıda teknenin de yardım etmek amacıyla olay yerine hareket ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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