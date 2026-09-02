KKTC'deki gemi kazasında ölen Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş - Son Dakika
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KKTC'deki gemi kazasında ölen Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş

KKTC\'deki gemi kazasında ölen Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş
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KKTC Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş (28), memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Eşi Ayça Ateş'in tabuta sarılıp ağıt yaktığı cenazede, 8 kişinin öldüğü kazada kaybolan 20 yolcunun aranması ise sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş (28), Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Birlikte tatile gittikleri eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlu Atabey Ateş'in sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden Fahri Ateş'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Çerçili Mahallesi'ndeki cenaze törenine Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile Ateş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ TABUTUNA SARILIP AĞIT YAKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Fahri Ateş'in eşi Ayça Ateş, eşinin tabutuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı. Ayça Ateş'in feryatları cenazeye katılanları da duygulandırdı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fahri Ateş'in cenazesi askerlerin omuzlarında götürüldüğü, Çerçili Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC'deki gemi kazasında ölen Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'deki gemi kazasında ölen Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş - Son Dakika
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