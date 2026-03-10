KKTC Dışişleri'nden GKRY'ye Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Dışişleri'nden GKRY'ye Sert Tepki

10.03.2026 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri, GKRY liderinin Türkiye'ye yönelik ifadelerini kınayarak güvenliği vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Türkiye ile ilgili söylemlerini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, GKRY lideri Hristodulidis'in, KKTC'ye F16 uçaklarının konuşlandırılması sonrası Türkiye ile ilgili söylemlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Adası'nı 1963-1974 yılları arasında kan gölüne çeviren Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı mezalim sonucu yaşanan acılar, Kıbrıs Türk halkının belleğindeki yerini muhafaza etmektedir."

GKRY'nin yaptığı askeri iş birlikleri sonucu Kıbrıs'ı bir kez daha tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin artırılmasına yönelik 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de anavatan Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Türkiye'nin garantörlüğü ve Ada'daki askeri varlığı, güvenliğin, barış ve istikrarın teminatıdır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi ve Türk askerinin sahadaki caydırıcı varlığının, Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez hayati bir unsur olduğu vurgulanan KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, GKRY'nin Nikos Hristodulidis döneminde hızla silahlandığına işaret edildi.

Açıklamada, GKRY'nin yürüttüğü yoğun silahlanma faaliyetleri ve dahil olduğu askeri işbirliklerinin bölgedeki dengeleri değiştirme tehlikesi taşıdığı ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de güvenlik açısından hedef haline gelmesine yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in anavatan Türkiye'nin KKTC'ye konuşlandırdığı, F-16'larla ilgili açıklamasını ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta işgalci güç olduğu' yönündeki iddiasını şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri'nden GKRY'ye Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 01:57:34. #.0.5#
SON DAKİKA: KKTC Dışişleri'nden GKRY'ye Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.