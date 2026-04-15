KKTC Egemenliğinden Taviz Vermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Egemenliğinden Taviz Vermeyecek

15.04.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC toprakları için asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinde şu an için sükunetin hakim olduğunu belirterek, "Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz." dedi.

Ertuğruloğlu, AA muhabirine bugün yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Çayhan Düzü'nün tartışmaya kapalı olarak KKTC topraklarında ve egemenliği altında olduğunu belirtti.

Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) tarafından ara bölgedeymiş gibi lanse edilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Bu konuda taviz vermemiz asla söz konusu olamaz. KKTC'nin egemenliği altındaki vatan toprakları konusunda kararlı duruşumuz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin egemenliğini ihlal ettirmeyeceklerinin altını çizerek, "Topraklarımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bu konularda da asla geri adım atmayacağız. Kimse bizden vatanımızın bir karış toprağı için taviz beklemesin. Kararlılığımızı ölçmeye teşebbüs etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklamayla KKTC güvenlik güçlerinin, Gazimağusa ilçesine bağlı Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

KKTC güvenlik güçleri, bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını, "Türk askerinin ara bölgeye geldiğini" iddia eden haberler yayımlamış, BMBG de yaptığı yazılı açıklamada, bölgede sükunetin hakim olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Egemenliğinden Taviz Vermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:15:39. #.0.5#
SON DAKİKA: KKTC Egemenliğinden Taviz Vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.