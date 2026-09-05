KKTC Girne'de gemi kazasında can kaybı 13'e, kayıp sayısı 15'e yükseldi
KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında ulaşılan bir naaşla can kaybının 13'e yükseldiğini, kayıp sayısının 15 olduğunu açıkladı. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının bölgede sürdüğü bildirildi.
KKTC Başbakanı Üstel: (Girne'deki gemi kazası) Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13'e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 15 olmuştur
Kaynak: AA
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