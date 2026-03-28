KKTC, GKRY'nin Hala Sultan Ziyaretine Engeli Protesto Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ramazan Bayramı'nda Hala Sultan Tekkesi'ne yapılması planlanan ziyareti engellemesini protesto etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC vatandaşlarının Ramazan Bayramı'nda Larnaka kentindeki Hala Sultan Tekkesi'ne gitmeyi planladıkları fakat GKRY'nin güvenlik gerekçesiyle ziyareti engellediği belirtildi.

Açıklamada, "Rum liderliğinin dini özgürlükleri kısıtlayıcı ve ibadet hakkını engelleyici bu tutumu, Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarının ihlaline yeni bir örnek teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

GKRY'nin, Hala Sultan'a yapılacak ziyareti güvenlik sebebiyle engelleme kararını Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) aracılığı ile ilettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GKRY tarafından her seferde çıkartılan çeşitli zorluklar sonucunda yılda en fazla 3 kez Hala Sultan Tekkesi'ne dini amaçlı toplu ziyaret izni verilmektedir. Bu çerçevede Ramazan Bayramı vesilesiyle vatandaşlarımızın katılımıyla 28 Mart 2026 tarihinde Hala Sultan Tekkesi'nde yapılacak toplu ibadete GKRY tarafından keyfi bir kararla izin verilmemesini protesto ederiz."

Açıklamada, KKTC'nin, farklı dinlere gösterdiği saygı ve özgürlükler çerçevesinde ülke genelinde bulunan 80 kilisede her yıl 100'ün üzerinde ayine izin verdiği vurgulandı.