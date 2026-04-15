KKTC, Güney Kıbrıs'ta Yasa Dışı Geçişleri Engelledi

15.04.2026 17:13
KKTC güvenlik güçleri, Güney Kıbrıs'ta yasa dışı geçişe izin vermedi, BM Barış Gücü süreci denetliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güvenlik kuvvetlerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırında bulunan Gazimağusa'nın Beyarmudu kasabasına bağlı Çayhan Düzü'ne, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) kontrolündeki ara bölgeden yasa dışı geçişe izin vermediği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, KKTC güvenlik kuvvetleri, ülke sınırları içerisinde yer alan Gazimağusa ilçesine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü'ndeki besi ahırlarına Rum tarafında görülen şap hastalığı bahanesiyle yasa dışı geçişler yapılacağı bilgisi üzerine bölgede gerekli tedbirler alındı.

Kaynaklar, BMBG tarafından gerekli taahhütlerin verilmesinin ardından Çayhan Düzü bölgesindeki tedbirlerin hafifletildiğini, bölgede herhangi bir arbede ya da askeri hareketlilik yaşanmadığını belirtti.

Güvenlik birimleri tarafından bölgede emniyet tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini aktaran kaynaklar, bazı medya organları ve açık kaynaklarda yer alan görsellerin olay yeri ile alakası bulunmadığına dikkat çekti.

Güvenlik kaynakları, bu ve benzeri dezenformasyon ve manipülasyon içerikli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, konu ile ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamaların dikkate alınmasını istediler.

Olay

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Gazimağusa ilçesine bağlı Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

Bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine KKTC güvenlik güçleri izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını Türk askerinin bölgeye geldiğini iddia eden haberler yayınladı.

BMBG bugün yaptığı yazılı açıklamada ise bölgede sükünetin hakim olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
