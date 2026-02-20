KKTC İzmir Başkonsolosluğu Heyetinden Seferihisar Belediyesi'ne Ziyaret

"Bu ziyaretin, turizm açısından somut adımlarla devam edeceğine inanıyoruz"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarihsel ve kültürel bağlarımız oldukça güçlü. Ege ve Akdeniz'in ortak yaşam kültürü, yerel üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı bizleri doğal bir iş birliği zemininde buluşturuyor.

Seferihisar olarak kültürel mirasımızı koruyan, yerel üretimi destekleyen ve doğayla uyumlu bir turizm anlayışını benimsiyoruz. Bu yaklaşımın Kıbrıs'ın sahil kentleriyle örtüşmesi, geleceğe dönük önemli ortak projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu ziyaretin, turizm ve kültürel diplomasi açısından somut adımlarla devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.