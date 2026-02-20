KKTC İzmir Başkonsolosluğu Heyetinden Seferihisar Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
KKTC İzmir Başkonsolosluğu Heyetinden Seferihisar Belediyesi'ne Ziyaret

20.02.2026 14:23  Güncelleme: 15:43
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu heyeti, Seferihisar Belediyesi'nde kültürel etkinlik değişimleri ve turizm iş birlikleri hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyaret sırasında Sığacık Kalesi gezildi ve karşılıklı iş birliği potansiyeli değerlendirildi.

(İZMİR)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu heyeti, Seferihisar Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, kültürel etkinlik değişimleri, turizm alanında ortak tanıtım çalışmaları ile kardeş şehir ilişkileri ve proje bazlı iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı iyi niyet ifade edildi.

KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu ve Muavin Konsolos Alp Buğra Bahadır Gültekin, Seferihisar'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Seferihisar Belediyesi'ni de ziyaret eden ekip, KKTC'nin sahil kentleri ile Seferihisar arasındaki tarihsel, kültürel ve turistik ortaklıklar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Sürdürülebilir turizm anlayışı, kültürel mirasın korunması, gastronomi ve yerel üretim, kent kimliği ve sakin şehir yaklaşımı ile karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılması konularında görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet ayrıca Seferihisar'ın simge yapılarından biri olan Sığacık Kalesi'ni gezdi. Kale ziyareti sırasında ilçenin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve turizm vizyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Görüşmede, kültürel etkinlik değişimleri, turizm alanında ortak tanıtım çalışmaları ile kardeş şehir ilişkileri ve proje bazlı iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı iyi niyet ifade edildi.

"Bu ziyaretin, turizm açısından somut adımlarla devam edeceğine inanıyoruz"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarihsel ve kültürel bağlarımız oldukça güçlü. Ege ve Akdeniz'in ortak yaşam kültürü, yerel üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı bizleri doğal bir iş birliği zemininde buluşturuyor.

Seferihisar olarak kültürel mirasımızı koruyan, yerel üretimi destekleyen ve doğayla uyumlu bir turizm anlayışını benimsiyoruz. Bu yaklaşımın Kıbrıs'ın sahil kentleriyle örtüşmesi, geleceğe dönük önemli ortak projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu ziyaretin, turizm ve kültürel diplomasi açısından somut adımlarla devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seferihisar'ın Ege'deki konumu, özgün kent kimliği ve yerel üretime dayalı yapısı, KKTC sahil kentleriyle güçlü ve kalıcı iş birlikleri kurulması açısından önemli bir potansiyel sunuyor. Ziyaretin ilerleyen süreçte ortak projelerle pekiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

