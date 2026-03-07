KKTC İçin F-16 Planlaması

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapıldığını bildirerek, "F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Öte yandan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı ve İran'ın İsrail'e ve bölge ülkelerinde ABD askeri üslerine yönelik saldırıları bölgede gerilimi artırdı. Bölgedeki yüksek tansiyon Doğu Akdeniz'e de yansıdı. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askeri üslerine yönelik insansız hava aracının düşmesinin ardından Ada'ya iki fırkateyn ve iki F-16 savaş uçağı gönderme kararı almıştı. Fransa ve Birleşik Krallık da Doğu Akdeniz'e sevkiyatta bulunmaya başlamıştı.