KKTC ile Fiber Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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KKTC ile Fiber Projesi İçin Protokol İmzalandı

KKTC ile Fiber Projesi İçin Protokol İmzalandı
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Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Fiber Projesi Ek Protokolü'nü imzaladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından KKTC'de yürütülen Fiber Projesi'ne ilişkin Ek Protokol, Yılmaz ve Üstel tarafından imzalandı.

Cevdet Yılmaz, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ve hayata geçirilecek projelerin ele alındığını bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde KKTC ile işbirliğimizi kuvvetlendirme yolunda atacağımız adımları ve hayata geçireceğimiz projeleri istişare ettik. Kıbrıs Türk halkının refahının artırılmasına katkı sunacak 'KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' başta olmak üzere, enerjiden bağlantısallığa; dijitalleşmeden eğitime, ulaşımdan sağlığa, her alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.

KKTC'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü artıracak ve dünyayla bağlarını kuvvetlendirecek stratejik bir kalkınma hamlesi olan Fiber Projesi üzerindeki gerekli düzenlemeleri içeren ve uygulama çerçevesini güçlendiren Ek Protokol'ü de Sayın Başbakan ile imza altına aldık.

Anavatan ve Garantör Türkiye, milli davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacaktır. Birlik ve dayanışma ruhuyla KKTC'nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Başbakan'a teşekkür ediyor, bugün imzaladığımız Fiber Projesine ilişkin Ek Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Ünal Üstel, Diplomasi, Teknoloji, Kıbrıs, Enerji, Güncel, Son Dakika

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