KKTC kazasında yaşamını yitiren Elmas Demir, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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KKTC kazasında yaşamını yitiren Elmas Demir, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak

KKTC kazasında yaşamını yitiren Elmas Demir, Eskişehir\'de son yolculuğuna uğurlanacak
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KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 5 çocuk annesi Elmas Demir'in (58) cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Demir'in gün içinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaydolduktan sonra cansız bedeni bulunan 5 çocuk annesi Elmas Demir'in (58) cenazesi, memleketi Eskişehir'e getirildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olup, battı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp 20 yolcu için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kazada kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan yolculardan Elmas Demir'in cenazesi, yakınları tarafından KKTC'den uçakla Ankara'ya, oradan da kara yoluyla memleketi Eskişehir'e getirildi. Eşini kazanın olduğu sıralarda aradığını ancak ulaşamadığını söylen Abbas Demir, gemi mürettebatının yolcularını ölüme terk ettiğini öne sürerek, "Eşimle ben 11.30 sıralarında konuştum, gemiye bindiğini söyledi. 12.30 sıralarında aradım haber alamadım. Telefonu denizin ortasına kadar çeken bir telefondu. Yeğenim geldi, geminin battığını söyledi. Ondan sonra haber aldım. Saat 13.00 sıraları gemiyi gördüm, gemi 15.00 sıralarında battı. Bu insanları kurtaramadılar. Ölüme terk ettiler" dedi.

Elmas Demir'in oğlu Cemal Demir ise annesinin cenazesinin bulunmasını bir nebze kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Annesinin artık bir mezarı olacağı için sevinçli olduklarını ifade eden Cemal Demir, "Şu anda babam yanımda, annem de artık yanımda. Toprak atacağız, gideceğiz toprağını seveceğiz. Annemin cenazesinin bulunmasıyla bize bir mutluluk verdiler. Sesimize kulak verdiler, buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz çünkü ben annemi istiyordum. Toprağına gidip sarılmak istiyordum, cenazesinin gelmesiyle bu mutlu günü yaşadım ben" diye konuştu.

Elmas Demir'in, gün içinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC kazasında yaşamını yitiren Elmas Demir, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC kazasında yaşamını yitiren Elmas Demir, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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