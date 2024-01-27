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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu. Töre, Altay'a çalışmalarında başarılar diledi ve Altay da ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay\'ı ziyaret etti
27.01.2024 - 14:13,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in de bulunduğu ziyarette, Konya'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Töre, Altay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Altay da Töre'yi çeşitli programlar vesilesiyle Konya'da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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