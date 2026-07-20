KKTC'nin 52. Barış ve Özgürlük Bayramı Taksim'de Kutlandı - Son Dakika
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KKTC'nin 52. Barış ve Özgürlük Bayramı Taksim'de Kutlandı

KKTC\'nin 52. Barış ve Özgürlük Bayramı Taksim\'de Kutlandı
20.07.2026 12:41
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. İstanbul Vali Yardımcısı, askeri yetkililer ve KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin katıldığı törende konuşan Mendeli, barış harekatının önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, konsolosluk yetkilileri, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, askeri bando takımı, bazı gaziler ve davetliler katıldı.

Program kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı ve KKTC milli marşı bando eşliğinde okundu.

Başkonsolos Mendeli, burada yaptığı konuşmada, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nın 52. yıl dönümünde coşkulu ve heyecanlı olmanın mutluluğu ile onurunu yaşadığını söyledi.

Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kendi yurdunda, sonsuza dek, var ve hür olma mücadelesini kazanan Kıbrıs Türkünün, anavatanları Türkiye'yle omuz omuza, her türlü zorluğa göğüs gerebileceğinin en asil ispatı olduğunu belirterek, "Barış Harekatı, 'Ne Mutlu Türküm.' diyen herkes için mutlu bir gün ve bayramdır. Bizler de bugün burada, bir savaşın değil, Kıbrıs adasında barışın, huzurun ve insanca yaşanabilmesinin yıl dönümünü kutluyoruz." diye konuştu.

Bugün, KKTC'de korkusuzca, özgürce yaşanmasını halkın büyük fedakarlıklarına ve direnişlerine, vatanı uğruna can veren aziz şehitlere, kahraman Mücahit ve Mehmetçiklerimize borçlu olduklarına değinen Mendeli, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, bu kutlu yıl dönümünde, başta, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, 1974 Barış Harekatı'nın önünü açarak, bizleri bir soykırımdan kurtaran dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve kabine üyeleri olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi, Mücahit ve Mehmetçiklerimizi minnetle yad ediyorum. 20 Temmuz 1974 sabahı Girne semalarında doğan özgürlük güneşinin, hiç sönmeden ilelebet parlaması temennisiyle, canla, kanla aldığımız, her parçası candan kıymetli yurdumuzun, ölürüz ama tek bir zerresini vermeyiz. Şanlı zaferimizin 52. yıl dönümünü gönülden kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım."

Tören, katılımcıların anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'nin 52. Barış ve Özgürlük Bayramı Taksim'de Kutlandı - Son Dakika

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