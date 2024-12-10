KKTC ve GKRY Liderleri BM Resepsiyonunda Buluştu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) düzenlediği resepsiyonda bir araya geldi.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ın ev sahipliğinde, ara bölgede bulunan bir otelde yıl sonu resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis, burada bir araya gelerek ayaküstü sohbet etti.

Söz konusu resepsiyona liderlerin yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, dini lider, misyon şefi ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de katıldı.