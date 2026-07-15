KKTC ve Somali'den İşbirliği Adımları - Son Dakika
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KKTC ve Somali'den İşbirliği Adımları

KKTC ve Somali\'den İşbirliği Adımları
15.07.2026 11:25
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KKTC ve Somali bakanları, eğitim ve sosyal politikalarda işbirliği için görüşmeler yaptı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Hatice El Makhzoumi ile bir araya geldi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinin Kalkınmasında Kadınların Rolü" konulu 9. Bakanlar Konferansı'na katılan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Makhzoumi ile görüştü.

Görüşmede, KKTC ile Somali arasındaki dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınması yönünde atılabilecek somut adımların ele alındığı bildirildi.

KKTC ile Somali meclisleri arasında dostluk gruplarının oluşturulmasına yönelik önerinin görüşmede ele alındığı ve iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Açıklamada, Hasipoğlu ve Makhzoumi'nin aile, işgücü, eğitim ve sosyal politikalar alanlarında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdikleri belirtilerek, KKTC'de eğitim gören Somalili öğrencilerle ülkedeki işgücüne yönelik ortak çalışmaların artırılması konusunda fikir birliğine vardıkları aktarıldı.

Görüşme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, KKTC'nin uluslararası platformlarda dost ve kardeş ülkelerle kurduğu yapıcı diyaloğun her geçen gün güçlendiğini belirterek, karşılıklı temasların artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıyacağına işaret etti.

Makhzoumi de KKTC ile her zaman samimi ve güçlü ilişkiler içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Bakan Hasipoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, İnsan Hakları, Diplomasi, Pakistan, Politika, Kıbrıs, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

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