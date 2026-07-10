KKTC ve Türkiye Arasında Doğal Gaz Anlaşması - Son Dakika
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KKTC ve Türkiye Arasında Doğal Gaz Anlaşması

10.07.2026 13:17
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanacak doğal gaz mutabakatının kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'yi Türkiye'nin desteğiyle daha güvenli bir geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile bugün imzalanacak doğal gaz mutabakat zaptı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC ile Türkiye'nin, diplomatik çerçeveden çok, kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu vurgulayan Üstel, KKTC'ye yatırım kazandırmak ve ülkedeki halkın yaşam kalitesini yükseltmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üstel, "Her ziyaret iki devlet arasındaki güçlü işbirliğinin, ortak hedeflerimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin yeni bir adımıdır. Çünkü KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler yaşamsal ilişkilerdir." dedi.

KKTC ile Türkiye'nin yaşamsal ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Üstel, "Bizler aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız. Tek milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs konusunda da geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü vazgeçilmez milli politikamızdır. Egemen eşitliğimizden ve milli davamızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisindeyiz. Biz KKTC'yi güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz."

Basın toplantısında, ülkesi ile Türkiye arasında imzalanacak olan "Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın kendileri için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Üstel, Türkiye'den gelen su gibi doğal gazın da KKTC ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Üstel, doğal gazın ardından Türkiye'den deniz altına çekilecek kablolar ile gelecek elektrik konusuna yoğunlaşacaklarını anlatarak, yapılan tüm bu çalışmaların KKTC ekonomisini güçlendirme ve enerji güvenliğini sağlama yolunda önemli projeler olduğunun altını çizdi.

Başbakan Üstel, KKTC'de kendi dönemlerinde uygulamaya koydukları proje ve hizmetlerden de örnekler vererek KKTC'yi Türkiye'nin desteği ile daha güvenli bir geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

Üstel, Türkiye'den getirilecek doğal gazın KKTC sanayisi için hayati öneme sahip olacağına işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti ile bugün imzalanacak doğal gaz mutabakat zaptı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bu proje, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Enerji alanındaki hedefimiz yalnızca doğal gaz değildir. Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesine ilişkin enterkonnekte sistem çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC ve Türkiye Arasında Doğal Gaz Anlaşması - Son Dakika

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